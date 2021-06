Am 3. Juli kommt Rings of Europe ins Nordburgenland. Mit einer Damen-Division und den besten männlichen Wrestlern hat man den perfekten Mix aus Action und Entertainment. Die BVZ verlost Tickets für das Sommer-Wrestling am 3. Juli in der HAK (Turnhalle) in Mattersburg. Kennwort: Wrestling. Einsendeschluss: 27. Juni.