Im SchokoMuseum Wien werden individuelle Führungen mit zahlreichen Kostproben und Pralinen-Workshops für Schulklassen geboten. Darüber hinaus können Themenschwerpunkte im Rahmen der Führung berücksichtigt werden: Herkunft der Kakaobohne, Kakao-Anbau, Produktionstechniken, Nachhaltigkeit, Ernährungsweisen und Produkte, Wirtschaftliche Aspekte, Tradition und Familienbetrieb oder Heindl als Arbeitgeber.

Ein Highlight ist auch der Schokokugel-Workshop. Aus Nougat- und Kokos-Marzipan-Masse werden süße Pralinen geformt und anschließend verziert.

Die BVZ verlost einen Eintritt inklusive Schokokugel-Workshop für eine Schulklasse mit 25 Schülerinnen und Schüler. Kennwort: Schokomuseum. Einsendeschluss: 17. Februar.

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.