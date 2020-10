Simon Tötschinger aus Jois hatte schon als Kind „Honig im Kopf“. Aus dem Traum wurde Realität und so begann er 2007 mit Honigbienen zu arbeiten. Seitdem erzeugt Tötschinger in seiner Imkerei am Neusiedler See echten und schonend geschleuderten österreichischen Blütenhonig, Propolis-Lösung und noch viel mehr. Auch Führungen zu den fleißigen Insekten sind möglich: Bienen sehen, ihr melodisches Summen hören, Honig schmecken und viel erfahren.