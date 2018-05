Es ist schon ein paar Jahre her, dass der dynamische römische Cantautore mit Leidenschaft für Rap und Hip-Hop in Österreich zu sehen war. Am Dienstag, 19. Juni gibt der italienische Superstar Lorenzo Cherubini alias „Jovanotti“ ein Gastspiel in der Wiener Stadthalle. „Mein Wunsch ist es, eine Show zu präsentieren an der alle Fans ihr Vergnügen haben und wir alle gemeinsam ausflippen können. Wir arbeiten eben an etwas Großartigem und ich möchte meine Leidenschaft mit meinen Fans teilen“, macht „Jovanotti“ Lust auf mehr.