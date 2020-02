Raus aus dem Hamsterrad mit Alex Kristan.

In Zeiten, in denen „political correctness“ einem Widerspruch in sich gleichkommt und der Alltag von Vorschriften geregelt wird, braucht es das Rotzpipntum mehr denn je. Wenn gestern wirklich alles besser war, warum nicht heute leben, als gäbe es kein Morgen? Alex Kristan macht es vor in seinem Kabarettprogramm „Lebhaft“.