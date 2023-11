Mit der BVZ zu „Hawi D'Ehre - Live!“ mit Hiller, Hansa und Pizzera

Hawi D'Ehre ist der Podcast von Paul Pizzera, Gabi Hiller & Philipp Hansa für Jedermann und jede Frau, der oder die gerne über das Leben nachdenkt und -hört. Hawi D'Ehre live auf der Bühne ist quasi der Livecast zum Podcast. Ein spontaner und einzigartiger Abend, der alles erlaubt, zulässt und einfängt, was in den drei unterschiedlichen Köpfen vorgeht. Um all denen etwas über das Leben der drei „Podagonisten“ zu berichten, die sie gerne besser kennenlernen würden und werden.

Die BVZ verlost Tickets für das Kabarett Paul Pizzera, Gabi Hiller & Philipp Hansa: Hawi D'Ehre – Live! am 7. Dezember im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt. Kennwort: Paul Pizzera. Einsendeschluss: 20. November.