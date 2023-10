Mit der BVZ zu Roland Düringers „Regenerationsabend“

Kann es denn sein, dass sich ein unvorbereiteter Schauspieler, ohne eingelerntem Text auf die Bühne stellt, zwei Stunden lang das ausverkaufte Theater unterhält und das Publikum bis zum Schluss davon überzeugt ist, dass alles nach Plan läuft? Kann es sein, dass sich der Schauspieler 30 Jahre danach noch an den ungeschriebenen Text erinnert und die Gschichtln vom Heiligen Abend in Favoriten und Motorradrennen im Wienerwald zu neuem Leben erweckt? Genauso wird es sein, denn in spannenden Zeiten tut es gut, sich einen Regenerationsabend zu gönnen.

Die BVZ verlost Tickets für das Kabarett von Roland Düringer am 15. Dezember im Kulturzentrum Mattersburg. Kennwort: Düringer. Einsendeschluss: 6. November.