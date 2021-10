Paartherapie der anderen Art mit Isabella Woldrich

Psychologin und Kabarettistin Isabella Woldrich beschreibt die größten Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen in ihrer charmanten, witzigen Art und erklärt, wie ein Miteinander funktionieren kann. Denn so ganz ohne einander wär’s ja trotzdem fad. Die BVZ verlost Tickets für „HÖHEPUNKTE aus 4 Beziehungskabaretts“ von Isabella Woldrich am 12. November im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt, um 19.30 Uhr. Kennwort: Woldrich. Einsendeschluss: 3. November.

