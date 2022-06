Wir verlosen Karten für "Luis aus Südtirol“

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Luis ist vermutlich eines der letzten Exemplare einer aussterbenden Spezies: Als Bergbauer auf 1.400 Metern hat man es nicht leicht. Wind und Wetter und dem sonstigen Wahnsinn des alltäglichen Lebens ausgesetzt, meistert er den Alltag mit Bravour. Wenn er auch frohgemut durchs Leben geht, gibt es doch einen Punkt, der ihn ein bisschen traurig macht. Luis hat noch keine Frau gefunden, die mit ihm seinen Bergbauernhof bewirtschaften möchte, was für ihn unverständlich ist. Schließlich sieht er gut aus und ist ein Mann von Welt.

Die BVZ verlost Tickets für „Luis aus Südtirol“ am 8. Juli am Festivalgelände in Wiesen. Teilnahmeschluss ist der 27. Juni.