Wir verlosen Tickets für „Erwachsensein ist Oarsch“!

Jedes Kind weiß, mit 18 ist man volljährig und somit laut Gesetz „erwachsen“. Was läuft also falsch, wenn man Anfang 30 ist, sich weder reif, noch erwachsen fühlt, wenn der Körper gerade den Kampf gegen die Akne verloren hat und sich schon der unaufhaltsamen Tatsache der Hautalterung stellen muss, wenn telefonische Terminvereinbarungen Schweißausbrüche verursachen und man in Vorstellungsrunden plötzlichen Gedächtnisverlust erleidet? Die Duetten wollen dem Publikum in ihrem neuen Programm das bieten, was das österreichische Bildungssystem bisher noch nicht geschafft hat: eine Gebrauchsanweisung zum Erwachsensein.

Die BVZ verlost Tickets für „Die Duetten“ am 10. Juni im Vindobona in Wien. Kennwort: Duetten. Einsendeschluss: 4. Juni.