Jetzt Buch für den Haushalt gewinnen!.

Das Sammeln von Kastanien begleitet die meisten Familien durch den Oktober, die Früchte der Rosskastanie sind ein haptisches und optisches Vergnügen. Dass die Kastanie waschaktive Substanzen enthält, und auch vielfach als Heilmittel und Pflegeprodukt für den Körper eingesetzt werden kann, beschreibt Inés Hermann in ihrem Buch. In vielen reich bebilderten Rezepturen erklärt die Autorin, wie die Pflanze ihre reinigende und wohltuende Wirkung entfalten kann. Die Autorin gibt Tipps zu Trocknung und Verarbeitung, sowie Haltbarkeit und Bevorratung der Kastanie. Heimische Rosskastanien sind in ihrer Anwendungsvielfalt eine ökologisch sinnvolle Alternative im Haushalt und für die eigene Gesundheit.

