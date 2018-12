Der 2016 in Eisenstadt gedrehte Spielfilm „Das kleine Vergnügen“ von Regisseurin Julia Frick in dem Petra Kleinert, unterstützt von der eben mit dem „Woman oft he Year“-Award ausgezeichneten Schauspiellegende Waltraud Haas, eine Erotikboutique übernimmt und zu sich selbst findet, wird aufgrund des großen Interesses ab diesem Freitag, dem 7. Dezember, für eine Woche nochmals im Kino Oberpullendorf zu sehen sein. Die BVZ verlost zwei Karten für den 7. Dezember. Altersfreigabe ab 16 Jahre!

Einsendeschluss: 6. Dezember.