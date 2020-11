Speisen und Bräuche der europäischen Länder zur Weihnachtszeit in einem Kochbuch vereint: Das ist das Ergebnis eines besonderen Projekts in Zusammenarbeit mit Schulkindern aus den Gemeinden Kleinarl und Wagrain. Im Vorfeld des 200 Jahr-Jubiläums des weltbekannten Weihnachtsliedes „Stille Nacht“ beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler der jeweiligen 6. Schulstufe mit Weihnachtsbräuchen und -speisen der europäischen Länder. Ziel des Projekts unter der Leitung von Taliman E. Sluga war, Ähnlichkeiten und Besonderheiten der Bräuche und typischen Speisen europäischer Länder in der Weihnachtszeit herauszuarbeiten.

