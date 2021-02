Buch "Après Ski Ruhe da oben!" zu gewinnen!.

Was würden Sie machen, wenn Sie auf einem Sessellift vergessen werden? Würden Sie springen? Oder würden Sie aus Verzweiflung mit einem Uhu über Ihr Leben sprechen? In der Komödie „Après Ski“ beschreibt Klaus Eckel eine abenteuerliche Nacht, in der ein Mensch von seiner bekannten Welt vergessen wird und sich nur ein wildfremder Uhu um ihn kümmert.

Die BVZ verlost das Buch „Après Ski“, eine Komödie von Klaus Eckel.

Kennwort: Après Ski

Einsendeschluss: 2. März