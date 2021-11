Die BVZ verlost Karten für "Schlimmer wird’s nimmer"

Sylvain passiert ein unglaubliches Missgeschick. Gerade als er sich rasiert, gibt sein Rasierer durch einen Stromausfall den Geist auf. Das Ergebnis: Ein kleines „Hitlerbärtchen“ bleibt mitten im Gesicht zurück. Und dabei wird er seinen zukünftigen Schwiegervater kennenlernen und hat ein wichtiges Vorstellungsgespräch.

Die BVZ verlost Tickets für die Komödie „Schlimmer wird’s nimmer“ am 21. November in Oberschützen und am 2. Dezember im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt. Kennwort: Schlimmer wird’s nimmer. Einsendeschluss: 10. November.