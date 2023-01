„folkshilfe“ in der KUGA

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Mit ihren Hits „Mir laungts“, „Seit a poa Tog“ und „Simone“ ist der unverkennbare Stil von „folkshilfe“ bis in die entlegensten Winkel bekannt. Mit der aktuellen Hit-Single „Hau di her“ wird das Miteinander zelebriert. Im Frühjahr bringen sie ihr viertes Studioalbum heraus und gehen auf die bisher größte Tour durch Österreich und Deutschland. „folkshilfe“ sind eine der besten Live-Bands Österreichs und waren auf allen namhaften Festivals in Österreich schon am Line-up.

Die BVZ verlost Tickets für die „folkshilfe“ am 15. April in der KUGA Großwarasdorf. Einsendeschluss: 30. Jänner.