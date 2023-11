Mit der BVZ Ina Regen live erleben

Mit „Klee“ und „rot“ hat die Amadeus-Preisträgerin eine stetig wachsende Fangemeinde für sich gewinnen können, die auch bei ihren Konzerten für volle Häuser gesorgt hat. Für das neue Album hat Ina Regen mit einem neuen Produktionsteam gearbeitet, das ihren Sound behutsam modernisiert hat, ohne dabei aber die Poesie ihrer Musik in den Hintergrund zu drängen.

Lieder wie „Mädl am Klavier“, „Wie Du“, Immer no da“ oder „A Weg zu mir“, die die in Wien lebende Liedermacherin ihren Fans live bereits im Verlauf der letzten Konzertreise präsentiert hat, belegen eindrucksvoll, dass das gelungen ist. Auf der „Fast wie Radl-fahrn“-Tour wird Ina Regen neben den oben genannten Titeln natürlich auch weitere neue Lieder präsentieren.

Die BVZ verlost Tickets für Ina Regen am 18. November in der Arena Nova in Wr. Neustadt. Kennwort: Ina Regen. Einsendeschluss: 8. November.