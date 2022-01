Wir verlosen Karten: Sido mit „Ich & keine Maske“ in Wien

Nach der ausverkauften „Tausend Tattoos Tour“ kommt er 2022 zurück: Kein geringerer als Sido wird das Gelände der METAStadt in seinen Block verwandeln. Denn Sido hat ein neues Album gemacht ... und das ist immer eine große Nachricht. Für seine zahllosen Fans. Für die Deutschrap-Stammtische im Netz. Im Fall von „Ich & keine Maske“ aber ist die Nachricht noch ein bisschen größer. Mit seiner achten Soloplatte schließt Sido an den legendären Alben-Zyklus seiner Frühphase an: Schon der Titel nimmt Bezug auf das Metall und die Musik, die den Jungen aus dem Block einst zum Star machten. Vor allem aber öffnet „Ich & keine Maske“ eine neue Phase in dieser tatsächlich beispiellosen Karriere.

Die BVZ verlost Tickets für Sido am 14. Juli in der METAStadt Wien. Einsendeschluss: 22. Februar. Bei einer allfälligen Terminverschiebung behalten Tickets ihre Gültigkeit.