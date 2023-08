Wir verlosen Tickets für „Carmina Burana & Carmina Austriaca“!

Die 1937 in Frankfurt am Main uraufgeführte Kantate wurzelt in einer Sammlung mittelalterlicher Vagantendichtungen aus dem 13. Jahrhundert. Die elementare musikalische Eingängigkeit und Fassbarkeit und die phantasievollen Texte sorgen für eine zeitlose Strahlkraft. Der Eingangs- und Schlusschor „O Fortuna“ gehört zu den bekanntesten Melodien der Musikgeschichte.

Das Land Niederösterreich hat vor Jahren den Schriftsteller und Musikhistoriker Michael Korth sowie den Komponisten Gerald Wirth damit beauftragt, Österreichs mittelalterliche Minnegesänge und geistliche Lieder neu hörbar zu machen. Das Ergebnis, die „Carmina Austriaca“, ist ein mitreißendes Werk, das in seiner Neufassung in Gars seine Uraufführung erleben wird.

