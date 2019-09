Das Album „Dead Letters“ war ein Meilenstein für „The Rasmus“. Noch bevor die Bandmitglieder 21 Jahre alt waren, hatte die Gruppe bereits vier Alben in Finnland veröffentlicht, sie hatten Platin-Status erreicht und in ihrem Heimatland ausverkaufte Arenen bespielt. Aber ihr fünftes Album „Dead Letters“, mit dem Hit „In The Shadows“, brachte „The Rasmus“ weltweite Anerkennung. Jetzt, etwas mehr als 15 Jahre danach, wird „The Rasmus“ dieses Album in voller Länge spielen, bei einer Reihe von Konzerten von Ende September bis Anfang November.

Der Sänger Lauri Ylönen erklärt: „Wir möchten das 15-jährige Jubiläum des ‚Dead Letters’-Albums feiern, indem wir zurück in unsere Jugendzeit gehen und das Album von Anfang bis Ende spielen. Einige der Songs werden im Herbst 2019 ihre Live-Premiere haben.“

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von „The Rasmus“ am 19. Oktober in der Ottakringer Brauerei in Wien. Kennwort: Rasmus.

Einsendeschluss: 6. Oktober.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen will, kann sich jetzt schon Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop!