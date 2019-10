Aufgrund des großen Erfolgs 2018 gastiert das Musical mit den Songs von Michael Schanze wieder in Wien. Ohne in ein Bauernidyll abzugleiten, sondern vor dem Hintergrund der sozialen Veränderungen des 19. Jahrhunderts, fängt das Musical das Leben in den Schweizer Alpen ein und entführt die Zuschauer in eine bewegende Welt, in der Freundschaft und Vertrauen über allem stehen.

Die BVZ verlost Tickets für das Musical „Heidi“ im Dezember im Museumsquartier in Wien. Kennwort: Heidi. Einsendeschluss: 28. Oktober.

Jetzt Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop!