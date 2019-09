Musical Unplugged hat nicht nur etwas mit Musical zu tun. Hauptsächlich sind Musicalsongs vertreten, aber es schummeln sich auch immer wieder österreichische Popsongs oder Kirchenlieder hinein.

Das Team rund um Gründer und Organisator Florian Schützenhofer legt sich auf nichts fest, kann aber alles bedienen. Die Formation hat keinen fixen Sänger- bzw. Sängerinnenstamm.

Es wird von jeglichen Moderationen, Choreographien und Kostümen Abstand genommen. Wichtig ist es, dass das Publikum mit den drei Elementen Gesang, Klavier und Lichttechnik begeistert werden kann. Die Besetzung für das Konzert in Mattersburg ist unter anderem bekannt aus diversen Musicals wie Elisabeth, Mozart, I am from Austria, Evita und vielen anderen.

Wir verlosen Tickets!

Die BVZ verlost Tickets für „Musical Unplugged“ am 21. September in Mattersburg in der Bauermühle. Kennwort: Musical.

Einsendeschluss: 12. September.