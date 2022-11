Jetzt Karten für das Orchesterkonzert in Oberschützen gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Das „Konzertstück für vier Hörner“ von Robert Schumann und Grete von Zieritz‘ „Bilder vom Jahrmarkt“ zeichnen sich durch solistische Eleganz und Brillanz aus; an ihrer Seite erklingen Astor Piazzollas sinfonische Huldigung an den argentinischen Tango „Sinfonia Buenos Aires“ und Ravels Meisterwerk „Bolero“. Den Solopart in den „Bildern vom Jahrmarkt“ spielt die gebürtige Linzer Flötistin Marianna Busslechner, derzeit Stipendiatin der Giuseppe-Sinopoli-Akademie der Staatskapelle Dresden. In Schumanns Konzertstück musizieren die Studierenden Hannah Oder und Stefan Žunić mit den beiden Kunstuniversitäts-Professoren Gergely Sugar und Matthias Rieß.

Symphonieorchester Oberschützen der Kunstuniversität Graz

Dirigent: Martin Kerschbaum

Solist*innen: Marianna Busslechner, Gergely Sugar, Matthias Rieß, Hannah Oder und Stefan Žunić

Samstag, 3. Dezember 2022, 17.00 Uhr

Kultur- und Universitätszentrum Oberschützen

Mit der BVZ könnt ihr Karten gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 30. November.