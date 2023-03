WIR4 kommt nach Oberschützen - wir verlosen Karten!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Zum 10-jährigen Bestehen der Band kann man auf einige Überraschungen gespannt sein. „Zwickt’s mi, i man, i tram“ – jetzt kommt die Originalband von AUSTRIA3 – bekannt als WIR4, und hat den Spaß und die Lebensfreude des Austropop mit im Gepäck. Ihre unvergesslichen Hits wie „I am from Austria“, „Da Hofa“ oder „Jö Schau“ halten „Für immer Jung“ und erleben gerade so etwas wie eine Wiederauferstehung, aber nicht am „Zentralfriedhof“ sondern vor allem live auf der Bühne.

Die BVZ verlost Karten für „WIR4“ am 11. März im Kulturzentrum Oberschützen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Kennwort: WIR4. Einsendeschluss: 5. März.