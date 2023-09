Gewinnspiel: „Wissenschaft am Abend“ im Landesmuseum Eisenstadt

Bei der aktuellen Sonderausstellung „Der Fluss als Grenze: Das Leben an Lafnitz und Leitha“ im Landesmuseum Burgenland erleben Interessierte Einblicke in die Natur- und Kulturgeschichte der beiden burgenländischen Grenzflüsse. Hier werden auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen weitergegeben: Bei dem Vortrag „Leitha und Lafnitz: Lebensraum im Wandel“ mit Barbara Hodits am 21. September.

