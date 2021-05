Der 14. Leuchtturmlauf findet heuer am 21. August ab 16 Uhr statt. Die einzigartige Laufveranstaltung bietet ein hautnahes Lauferlebnis direkt am Neusiedler See für die ganze Familie. Die Startersackerl sind prall gefüllt mit vielen Goodies für alle Läufer. Außerdem wird es wie jedes Jahr eine große Tombola geben mit großartigen Preisen. Es gibt drei verschiedene Strecken für jede Alters- und Läufergruppe.