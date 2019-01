Im Anschluss gingen die besten vier Talents und zwei Wildcard-Gewinner gemeinsam mit Live-Band auf große Deutschland-Tour.

Seit 2011 läuft die Casting-Show „The Voice of Germany“ im Wechsel auf ProSieben und SAT.1. Binnen weniger Sekunden werden die Zuschauer von der Stimmgewalt der Talents in ihren Bann gezogen, denn hier zählt einzig und allein die Stimme. In 17 Folgen lernen die Zuschauer den Menschen „hinter der Stimme“ kennen. Mit dem Tourstart des Live-Ablegers „The Voice of Germany – Live in Concert“, am 27. Dezember wird die Kuschelstimmung zum Ende des Jahres in die Veranstaltungsstätte geholt.

Denn die Live-Show setzt bei den Konzerten auf die gemütliche Wohnzimmeratmosphäre.