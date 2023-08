Die BVZ verlost Tickets für das Konzert „Two Steps from Hell“ in Wien

Ihre erste, von ihren Fans lang erwartete Live-Tournee startete im Sommer 2022 als Weltpremiere und begeisterte das Publikum quer durch Europa mit Highlights aus dem Two Steps From Hell Klang-Kosmos.

Two Steps From Hell Live interpretiert Orchestermusik neu: jung, aufregend und innovativ. Es entfaltet sich ein ganzes Arsenal an unterschiedlichen Musik-Themen, die entweder keltisch angehaucht sind, mit Rock- und Metal-Klängen spielen oder durch cineastische Melodien das Gefühl geben, in seinen eigenen Film einzutauchen.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert „Two Steps from Hell“ am 26. September in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Two Steps From Hell. Einsendeschluss: 13. September.