Neu ist, dass es sich diesmal um ein Open Air Festival handelt. Bei Schlechtwetter wird der alte Kinosaal bespielt.

Auf der Bühne treten ausschließlich Bands aus dem Burgenland auf. Der Newcomer aus Lockenhaus „Age29“ wird den Abend mit Hip Hop Klängen eröffnen. Der Eisenstädter Anton Josef spielt gefühlvollen und bissigen Austropop. Für die etwas härtere Gangart sind „Dune Dingos“ verantwortlich. Grunge der 90er-Jahre und Stoner Rock stehen bei ihnen im Vordergrund.

Außerdem werden die Blechrocker und Lokalheros von „Die Blunznfettn Taupfnnauckal“ aus Mannersdorf für gute Stimmung sorgen. Am Schluss präsentieren „Max Schabl und das Volk der Mäuse“ ihr langersehntes Debütalbum.

„Wir holen das nach, was wir am meisten vermisst haben - das Live Spielen“, so Schabl. Seit über einem Jahr gab es im GH Pröstl keine Konzerte. Umso glücklicher ist auch der Lokalbesitzer und Musikliebhaber Johann Pröstl, dass im Innenhof unter freiem Himmel am Samstag musiziert wird.

FACTS:

Eintritt nur unter strenger Einhaltung aller geltenden Maßnahmen.

Beginn 19:00

Eintritt € 10,-

Line Up:

Max Schabl und das Volk der Mäuse

Die Blunznfettn Taupfnnauckal

Dune Dingos

Anton Jose

Age29

Mit der BVZ Karten gewinnen!

Wir verlosen 2x2 Eintrittskarten für "Dein 3. Mal Festival" in Mannersdorf am 14. August. Teilnahmeschluss ist der 10. August.