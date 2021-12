Jetzt karten für die Tour von Thorsteinn Einarsson gewinnen!

Thorsteinn Einsarsson hat mit „Shackles“ einen der meistgespielten Radiohits der Gegenwart in Österreich abgeliefert. 2022 tourt der gebürtige Isländer erstmals mit seiner Band durch Österreich.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von Thorsteinn Einarsson am 10. Juni 2022 am Festivalgelände in Wiesen inklusive einer Autogrammkarte und ein signiertes Album mit dem Titel „INGI“. Kennwort: Thorsteinn Einarsson. Einsendeschluss: 31. Dezember.