Mit „So wie’s is“ widmet sich der zweifache Amadeus-Award-Gewinner Norbert Schneider nach seinem mit Gold ausgezeichneten Album „Neuaufnahme – eine Hommage an Georg Danzer“, wieder ganz dem eigenen musikalischen Schaffen.

,,So wie’s is“– das sind 13 Songs, die aus eigener Feder stammen. Selbst geschrieben, gesungen, aufgenommen und produziert. 13 neue Lieder im Wiener Dialekt gehalten und sich die Freiheit nehmend, die Genrevielfalt zu feiern, ohne dabei als undefinierbares ‚von-allem-a-bissl-was‘ daherzukommen.

Neben den brandneuen Nummern bietet „So wie’s is“ einen Streifzug durch Einflüsse und Stile, die Norbert Schneider im Laufe seiner über 20-jährigen Bühnenkarriere tangiert hat. Und natürlich darf das eine oder andere Lieblingslied aus den vergangenen Alben nicht fehlen.

Jetzt Meet & Greet gewinnen

Überzeugt euch sich selbst von der musikalischen Vielfalt und Qualität, die Norbert Schneider und seine Band an den Tag legen. Die BVZ verlost Karten und ein Meet & Greet für die Konzerte am 17. März im Schloss Esterhazy in Eisenstadt und am 22. März im KUZ Güssing. Der Startreff ist nach dem Konzert. Treffpunkt ist beim Merchandising Stand.

Oder schon jetzt Tickets sichern im BVZ-Ticketshop!