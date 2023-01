Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Georg Pangl war 16 Jahre lang beim ÖFB, organisierte die Champions League und führte die heimische Bundesliga in eine neue Ära. In seinem Buch „Mein Theater der Träume“ nimmt er den Leser mit hinter die Kulissen, entlarvt Entscheidungsträger und erzählt Anekdoten, die nur der Fußball schreibt. Am 27. Jänner liest er in Deutschkreutz aus seinem Buch. Anschließend gibt es eine Weinverkostung und Signierstunde.

Die BVZ verlost Tickets für die Buchlesung von Georg Pangl am 27. Jänner um 19 Uhr im Vinatrium in Deutschkreutz. Einsendeschluss. 19. Jänner.