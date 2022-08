Tradition und Innovation: Bei der Inform ist für alle was dabei!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Eine Messe, die zum 51. Mal ihre Pforten öffnet, kann man getrost als erfolgreich bezeichnen. Wie sie das macht, die Inform Oberwart, so ein knackiges halbes Jahrhundert lang ihren Besuchern beständig Neues zu servieren? Indem sie den Spagat zwischen „Gestern – Heute – Morgen“ perfekt beherrscht. Man darf sich auch heuer freuen auf lieb gewonnen Altbekanntes, Neuheiten am Markt und auf zukunftsweisende Ideen für ein lebenswertes Morgen.

Zum 51. Mal öffnet die Inform Oberwart heuer vom 31. August bis zum 4. September mit 210 Ausstellern ihre Pforten. Am 31. August geht es los mit dem „Inform Familientag“: Unter anderem stehen das ASKÖ Bewegungsfest, Kinderschminken, Vorträge zum Thema Familie und eine Zaubershow am Programm. Mit dem Mobilen Planetarium der „Sternenfahrer“, wartet an allen 5 Messetagen ein weiteres Highlight am Messestand vom Referat Familie.

Die BVZ verlost Tickets für die Inform in Oberwart von 31. August bis 4. September. Einsendeschluss ist der 25. August.