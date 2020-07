Durch die Maßnahmen rund um die Eindämmung des Coronavirus musste der burgenländische Kultursommer fast gänzlich ausfallen. Fast. Denn das Musical „Footloose“ wird im August die erste Produktion in dieser besonderen Zeit sein. Musical Güssing hat ein Konzept entwickelt, mit dem es für das Publikum möglich ist, bei dem Event live und sicher dabei zu sein.

Musical Güssing hat sich entschlossen, seine Produktion dieses Jahr auf Burg Güssing zu bringen. Weil das Popmusical „Footloose“ unter freiem Himmel stattfinden wird, wurde die Veranstaltung von September auf August vorverlegt. Premiere ist am Freitag, dem 7. August. Es werden bis 22. August sechs Vorstellungen – jeweils Freitag und Samstag – gespielt. „Footloose“ handelt von dem Schüler Ren McCormack, der von Chicago mit seiner alleinerziehenden Mutter in die amerikanische Provinz zieht. Dort muss er feststellen, dass nicht nur Partys und Alkohol verboten sind, sondern sogar das Tanzen. Das will der tanzbegeisterte Jugendliche nicht hinnehmen und findet überraschend in der Tochter des Pfarrers, der das Gesetz im Stadtrat einst durchsetzte, eine Verbündete.

Die BVZ verlost Tickets für das Musical „Footloose“ für den 14. August und den 21. August auf der Burg Güssing. Kennwort: Footloose.

Einsendeschluss: 26. Juli.