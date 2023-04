Musikphänomen Jetzt Karten für Die Seer in Wiesen am 24. Juni gewinnen!

Lesezeit: 2 Min

Die Seer. Die Band kommt zurück aufs Festivalgelände Wiesen. Foto: Simone AttisaniPhotography

D ie Seer spielen live am Festivalgelände in Wiesen am 24. Juni.

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter Die Musik der Band „Die Seer“ ist nicht so leicht zu beschreiben. Dialekt-Pop im weitesten Sinn, schon klar, das erklärt aber noch lange nicht 22 Jahre Bandgeschichte, eine rekordverdächtige Anzahl an Platinauszeichnungen, sowie den Umstand, alljährlich auf Tour zu sein, inklusive einer Unplugged-Tour und großer Sommer-Open Airs. Erklärtes Ziel der Band: Die Menschen sollen sich in den Liedern wiederfinden und diese im besten Fall Teil ihres Lebens werden. Deswegen fühlen sich die Musiker auch am wohlsten, wenn sie mit den Menschen, die ihre Musik mögen, intensive gemeinsame Erlebnisse haben. Die BVZ verlost Tickets für die „Seer“ am 24. Juni am Festivalgelände in Wiesen. Kennwort: Seer. Einsendeschluss: 8. Mai.