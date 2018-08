Am Donnerstag, dem 16. August wird die Veranstaltung am Dorfplatz, vom Musikverein Weinland“, eröffnet. An den Tagen der offenen Kellertür, am 17. und 18. August (täglich von 11 bis 18 Uhr) kann man hautnah die Gastfreundschaft der Neckenmarkter Winzer und die preisgekrönten Weine erleben.

Viele Betriebe sind bequem zu Fuß zu erreichen — aber auch die Pferdekutsche oder Oldtimer-Traktoren als Fortbewegungsmittel sind sehr beliebt. Zudem gibt es einen Shuttlebus, mit dem auch weiter entlegene Weingüter in kürzester Zeit erreichbar sind.

Die Neckenmarkter Weinarena, die zu den schönsten Naturkulissen des Landes zählt, kann man bei „Chillen im Weingarten“entdecken. Abends am Dorfplatz heißt es wieder Verkosten und Genießen bei den Weinhütten, der Bier- Spritzer- oder Cocktailbar und den kulinarischen regionalen Schmankerln.