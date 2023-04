Neckenmarkt Starterplätze für den 2. Wein-Berg-Lauf zu gewinnen

Wein-Berg-Lauf. Interessierte können bei verschiedenen Distanzen mitlaufen. Foto: LMB

W as 2022 als „Probegalopp“ begann, findet am 13. Mai in Neckenmarkt mit einigen Neuerungen seine Fortsetzung.

Der Wein-Berg-Lauf, veranstaltet vom LMB (Leichtathletik Mittelburgenland), ist heuer auch Teil der „Buckltour“, in welcher zehn Veranstaltungen in einem Laufcup vereint sind. Es gibt drei Distanzen: 1,3 Kilometer Crosslauf, 3,3 Kilometer Crosslauf Fun Run und der 10 Kilometer Hauptlauf mit der Option, an den Burgenländischen Landesmeisterschaften teilzunehmen. Die BVZ verlost Starterplätze für den 2. Wein-Berg-Lauf am 13. Mai in Neckenmarkt. Kennwort: Weinberglauf. Einsendeschluss: 1. Mai.