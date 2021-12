Jetzt Karten für „Comedians dell‘Arte“ in Wiesen gewinnen!

So hat man Kabarett noch nie erlebt! Die neue Reihe „Comedians dell‘Arte“ setzt im nächsten Sommer nicht nur auf klingende Namen und mit dem Festivalgelände Wiesen auf einen exklusiven Schauplatz, sondern auch auf Rahmenprogramm: Denn rund um die Auftritte machen Gaukler, Zauberer und Artisten Stimmung.

Also „Wiesen lacht, Wiesen staunt“, wie es treffend im Untertitel heißt. Konzipiert und umgesetzt wird diese völlig neuartige Eventreihe von Elias Werner, Sohn des Kulturmanagers Wolfgang Werner; in Zusammenarbeit mit dem Wiesen-Team wird das Gelände der perfekte Ort für ein vielschichtiges Erlebnis.

Für Lacher sorgen einige der bekanntesten Namen der Comedy-Szene (und weitere sollen in den kommenden Wochen noch folgen). Nach dem Auftakt mit Bergbauer Luis aus Südtirol und musikalischem Witz der Marke Mnozil Brass wird mit Kaya Yanar der deutsche Top-Star mit „Fluch der Familie“ erwartet.

Gery Seidl will auch in Wiesen „hochtief“ hinaus, „Callboy“ Gernot Kulis zeigt, wie man mit Humor und Telefon am Ohr hinters Licht führt. Eine „Sonderklasse“ für sich ist Kinderchirurg und Kabarettist Omar Sarsam, ebenso wie Shootingstar Lisa Eckhart, die von den „Vorteilen des Lasters“ erzählt.

8. Juli ‘22: Luis aus Südtirol

12. Juli: Mnozil Brass

14. Juli: Kaya Yanar

30. Juli: Gery Seidl

18. August: Gernot Kulis

25. August: Omar Sarsam

27. August: Lisa Eckhart

Teilnahmeschluss ist der 14. Dezember.