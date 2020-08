Die Mayerin ist wohl eine der wenigen Künstlerinnen in Österreich, die dermaßen stetig und stabil abliefert. Und zwar Songs, die Ohrwürmer sind. Seit 2019 schmückt auch ein Amadeus Austrian Music Award ihr Zuhause. Die Geschichte hinter dem Album „Libellen“ klingt fast schon wie eine Hollywood-Romanze. War es doch die Mayerin, die 2011 ihr damaliges Bandprojekt „Band WG“ verließ, um sich Jahre später für ihr neuestes musikalisches Werk wieder mit ihren ehemaligen Bandkollegen zu vereinen. Und Markus Weiß und Bern Wagner sind in der österreichischen Musikszene keine Unbekannten, denn sie wurden bereits mehrfach in der Kategorie „Best Sound“ Amadeus-ausgezeichnet .

Das Album „Libellen“ steht für Mut und Leichtigkeit und ist so facettenreich wie die Mayerin selbst. Jeder Song erzählt textlich und auch musikalisch eine besondere Geschichte und ist so detailreich produziert, dass es eine Freude ist, die ganze Platte zu hören. Die Mayerin ist bekannt für ihre unaufgesetzte und frische Art, ihr sonniges Gemüt und die Kraft, die Zuhörer aus ihren Texten schöpfen.

Die BVZ verlost das neue Album „Libellen“ von der Mayerin. Kennwort: Mayerin. Einsendeschluss: 30. August.