Im Vorjahr wurde die „Croatisada“ vom Vorstand der KUGA einem Relaunch unterzogen, und das mit Erfolg, denn die Organisatoren durften sich über knapp 1.000 Besucher freuen. Heuer soll das Open Air in Großwarasdorf, am 6. und 7. Juli, ebenso erfolgreich werden.

Dafür soll nicht nur das neue Konzept sorgen, welches die ortsansässigen Vereine involviert, sondern es wird auch musikalisch einiges geboten. „Am Freitag spielen „5/8terl in Ehr’n“ und am Samstag heizen „Russkaja“, die schon seit längerem auf internationalen Festival Stammgäste sind, den Besuchern so richtig ein“, so Kuga-Obmann Mani Bintinger.