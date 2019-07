Die Besucher erwartet ein besonderer musikalischer Abend in großer Aufführung mit Orchester, Chor, Solisten und einer Lichtinszenierung.

Hans Zimmer wurde mit „Rain Man“ berühmt und hat seitdem zahlreichen Blockbustern aus Hollywood zu Erfolg und dramatisch-emotionaler Wirkung verholfen, so wie „Gladiator“, „Fluch der Karibik“, „Interstellar“ und „Batman“.

Eine kleine Sensation ist die Mitwirkung von Klaus Badelt, der für Hans Zimmer etwa die Filmmusik zu „Gladiator“, „Fluch der Karibik“, „Pearl Harbour“ und „Mission Impossible II“ komponierte.

„The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Filmmusic“ wird von einem symphonischen Orchester und Chor dargeboten in einer beeindruckenden Show mit Lichtinstallationen, Laserprojektionen sowie ausgewählten Filmeinspielungen.