Die fantastische Welt der Hobbits aus J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ kommt als Open Air-Konzert mit symphonischem Orchester und Chor am 12. August in den Steinbruch St. Margarethen. In einer zweistündigen Aufführung wird die sagenhafte Welt der Hobbits in einem einmaligen musikalischen Ereignis in Open Air-Atmosphäre zum Leben erweckt.

„Pippin“-Darsteller Billy Boyd singt seine Songs „Edge Of Night“ aus „Der Herr der Ringe“ und „The Last Goodbye“ aus der Hobbit sowie erstmals den unveröffentlichten Song „Before The Dawn“ für Peter Jackson.

Von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben – fast einhundert Mitwirkende werden den Steinbruch in einen musikalischen Schauplatz von Mittelerde verwandeln.

