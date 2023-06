Wir verlosen Tickets für „Back to the Roots XXL“ in Oberpullendorf

Im großen, schwarzen Discozelt mit fettester Ton- und Lichtshow und einem Tanzboden.

Vor dem Zelt gibt's ein großes Freigelände, einen Chill-Out-Bereich und eine Strandbar.

Erscheinen Sie, sonst weinen Sie!

Zur Geschichte des Events

Den Event "Back To The Roots" selbst gibt es seit dem Jahr 2002. Die Veranstaltung ist mittlerweile der erfolgreichste DJ-Event des Burgenlandes und findet fünf Mal im Jahr statt. Beim Lazarus in Horitschon und bei ausgewählten Gastspielen.

Das Konzept: DJ Nick Wukovits und Gäste legen ausschließlich "alte" Musik auf. Vor allem Klassiker aus den 1960er und 1970er Jahren. Rolling Stones, Doors, Tina Turner, James Brown, Beatles, CCR, Janis Joplin, Led Zeppelin ...



Hier nochmals die Fakten:

Back to the Roots XXL

DJ Nick Wukovits

Sa. 17.6.2023

am Veranstaltungsplatz in Oberpullendorf, Mobilkomstraße 10

Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

VVK: 10€, AK: 15€

VVK-Stellen: RAHA, Legendary

und auf NTRY.at

https://ntry.at/backtotheroots_xxl_2023

Facebook: back.to.the.roots.fansite

http://www.facebook.com/nick.wukovits

Einem Tag vorm Back To The Roots XXL wird im selben Zelt schon das Event "RAHA on Vacation – Soundkistn“ stattfinden.

Kombiticket RAHA Soundkistn und Back To The Roots, 16.&17.6 = 18€ (alle Preise exkl. eventueller Gebühren)

Mit der BVZ könnt ihr Tickets gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 12. Juni.