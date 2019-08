Der Austria Triathlon in Podersdorf findet 2019 zum bereits 32. Mal statt und ist damit der traditionsreichste Langdistanz-Triathlon Österreichs

Von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, werden auch heuer rund 2.200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Start sein. Für ein Wochenende wird das wunderschöne Naturschutzgebiet am Neusiedler See zum Treffpunkt für die regionale, nationale und internationale Triathlon-Community gemacht.

Denn der Austria Triathlon ist mit dem Kids Aquathlon sowie den Rennen über die Sprint-, Olympische, Halb- und Lang-Distanz die perfekte Veranstaltung für die ganze Familie und bietet gleichzeitig auch Profis ein optimale Umfeld um Spitzenleistungen zu erbringen. Kein Wunder also, dass auch heuer StarterInnen aus über 30 Nationen weltweit erwartet werden.