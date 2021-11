Frage über Rapid richtig beantworten und gewinnen!

Der SK Rapid wird sich in den nächsten drei Jahren im Burgenland auf sportliche Aufgaben vorbereiten. Aus diesem Anlass suchen wir mit einer monatlichen Gewinnspielfrage die Rapid-Fans des Landes. Unter allen Teilnehmern werden VIP-Tickets für ein Heimspiel des SK Rapid sowie Goodie-Packages verlost. Einsendeschluss: 23. November. Die richtige Antwort (A, B oder C) und das Kennwort „RapidFan“ per Mail an gewinnspiel@bvz.at schicken oder online mitmachen.

Frage: An welchem Tag wurde das neue Rapid-Stadion eröffnet?

A) 24.11.2015

B) 13.1.2014

C) 16.07.2016

Weiterführende Information: Am Eröffnungstag wurde im Stadion ein Eröffnungsspiel gegen den Chelsea FC ausgetragen (Ergebnis: 2:0 für Rapid). Das Allianz Stadion war ausverkauft (28.000 Zuschauer).