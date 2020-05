Johann Thell ist leidenschaftlicher Gemüsebauer und hat sich ganz dem Paprika verschrieben. Neben grünen, gelben, roten und orangen Blockpaprika, kultiviert er auch bunte Spitzpaprika sowie die allseits beliebten Snackpaprika. „Es ist eine wunderbare Aufgabe qualitativ hochwertige Lebensmittel herstellen zu dürfen. Als Familienbetrieb ist uns wichtig, uns auf die Suche nach neuen Produkten zu begeben und uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen“, so Johann Thell.

Der Lebensmitteleinzelhandel wird täglich von mehr als 160 Familienbetrieben von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse mit frischem Gemüse aus österreichischen Gemüseregionen versorgt. Regionalität und Qualität stehen im Vordergrund. Thell weiter: „Die Genossenschaft kümmert sich darum, dass unser frisches Gemüse gewaschen und verpackt wird, sie prüft die Qualität und bringt es auf raschestem Weg in den Handel, damit es die Konsumenten unter den beiden Marken „Gärtnergemüse LGV“ und „Seewinkler Sonnengemüse“ kaufen können. Da uns die LGV Sonnengemüse diese Aufgaben abnimmt, können wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten können: Frisches Gemüse anbauen!“

