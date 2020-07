Unterdessen können Sie in Picknickmanier ( Bestellung der Picknickkörbe telefonisch unter +43 2613 / 20 200) die Leckereien aus der Genussbox mit einem guten Glas Blaufränkisch genießen und, verzaubert von der hochkarätigen Musikdarbietung, einen unvergesslichen Sonnenuntergang im Deutschkreutzer Weingebirge erleben. An der Weinbar gibt es die hervorragenden Deutschkreutzer Weine in Flaschen und auch glasweise zu verkosten.

Weitere Infos unter: www.vinatrium.at