Wir verlosen Karten für das "Picture On Festival" in Bildein!

Von Donnerstag, dem 11. August, bis Samstag, dem 13. August, rocken im südburgenländischen Bildein wieder österreichische und internationale Bands das Festivalgelände: Das Programm des Picture On Festivals ist wie immer bunt gemixt.

So sind etwa Anti-Flag, Moop Mama, GreeeN, Wallis Bird, The Incredible Staggers, Steaming Satellites, Buntspecht, Alicia Edelweiss, Kerosin95 und Kurt Razelli und viele mehr live on stage. Am Donnerstag geht es los mit einer Opening Party am Campingplatz. Danach wartet ein ganzes Wochenende mit unterschiedlichsten Musikstilen im familiären Ambiente des Picture On Festivals. Perfekt auch der Campingplatz am Ortsrand mit angeschlossenem Parkplatz. Auch der Sandstrand an der Pinka ist ein Highlight des Festivals.

Die BVZ verlost Tickets für das Picture On Festival vom 12. bis 13. August am Festivalgelände in Bildein. Teilnahmeschluss ist der 26. Juli.