Gewinnt Tickets für "Eine große Parkmusik" .

Ein besonderes Highlight wird auch heuer wieder „Eine große Parkmusik“, veranstaltet von der Marktmusik Rudersdorf. Am Freitag, dem 17. August (bei Schlechtwetter am Montag, dem 20. August), laden die Musiker gemeinsam mit Manfred Gradwohl und seinen Allstars „Der ultimative Live-Act im Oberkrainersound“ in den Sattlerpark nach Rudersdorf ein.