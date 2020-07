Einen Tag im Schloss verbringen und mit einem prall gefüllten Waldquelle-Familienkorb Geschichten lauschen und Musik machen: All das wird am Sonntag, den 12. Juli beim „1. Waldquelle Familiensonntag“ um 16 Uhr im Schloss Kobersdorf wahr. In Kooperation mit dem Intendant der Kobersdorfer Schlossfestspiele und Schauspieler Wolfgang Böck lädt Waldquelle Mineralwasser zu einem unvergesslichen Familiensonntag.

Die BVZ verlost Familientickets für Erwachsene und Kinder im Volksschulalter! Teilnahmeschluss ist der 8. Juli.